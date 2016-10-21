Тимчук заявляє, що його e-декларація не відправляється в систему

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 09:23

Депутат від "Народного фронту" Дмитро Тимчук заявляє, що система електронного декларування третій день не приймає його декларацію.

"Головна проблема в е-декларуванні – не заповнити декларацію, а її відправити", – написав він у Facebook вранці 21 жовтня.

"Сьогодні третій день моїх спроб відправити декларацію в НАЗК. Заповнюю форму, ставлю "галочку" про ознайомлення з відповідальністю, тисну на посилання, яке активувалося, і… нічого. Відправляв позавчора, відправляв учора, на даний момент на сайті декларація так і не з'явилася", – уточнив Тимчук.

"Техпідтримка сайту не працює (пишіть "на сєло дєдушкє"), за телефонами, зазначеними на сайті, додзвонитися не реально", – заявив він.

Тимчук зазначив, що на подачу e-декларації є ще трохи більше тижня.

Як відомо, до 30 жовтня електронні декларації повинні заповнити усі посадовці, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

За даними голови Національного агентства з питань запобігання і протидії корупції Наталії Корчак, станом на 19 жовтня у Реєстрі були зареєстровані "всі потенційні декларанти "першої хвилі" – майже 43 тисяч осіб".

Олена Рощенко, УП

Теми: декларація Верховна Рада НАЗК
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IP: 77.222.145.---ReAlex21.10.2016 10:59
Схоже йде відвертий саботаж повноцінного запуску системи з боку держструктур.
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