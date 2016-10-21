Полторак: Розведення військ в Станиці Луганській досі неможливе

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 10:48

В районі Станиці Луганській досі неможливо відведення військ через постійні обстріли.

Про це в кулуарах Ради заявив міністр оборони Степан Полторак, передає канал 112.

"Щодо Дебальцевого: це позиція РФ, що воно сюди не входить. Ми пам'ятаємо, що коли ми домовлялися, Дебальцеве було українським. Тому це питання стоїть на порядку денному. Але спочатку нам потрібно завершити розведення наших військ на трьох ділянках. На двох ділянках ми відвели, в районі Станиці Луганській поки не розвели, і там немає підстав розводити, бо там є проблеми. Ще буквально вчора був обстріл з міномета", - сказав він.

Міністр зазначив, що потрібно просуватися по шляху, який забезпечить вступ до НАТО.

"Це наша стратегічна задача", - додав він.

Раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що в ході зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" на саміті в Берліні була підкреслена необхідність завершити розведення сторін на трьох раніше обумовлених ділянках на Донбасі (Золоте, Петровське, Станиця Луганська), після чого аналогічний процес повинен початися на інших чотирьох ділянках.

Українська правда

Теми: Донбас
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