Наступного тижня КС візьметься за люстрацію і судову реформу

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:02

27 жовтня Конституційний суд почне розгляд подання Верховного суду щодо конституційності закону про судоустрій і статус суддів.

Про це сказано на сайті КС.

Крім того, у цей день Конституційний суд продовжить розгляд подання того ж Верховного суду та 47 депутатів Ради щодо конституційності низки статей закону про люстрацію.

На 3 листопада запланований розгляд подання 49 депутатів щодо конституційності закону про вибори до Верховної Ради щодо виключення кандидатів у депутати з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі.

Як відомо, 3 жовтня Верховний суд звернувся до Конституційного суду з поданням щодо конституційності окремих положень закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)".

Верховний суд, зокрема, просить КС визнати неконституційними положення закону, якими передбачена ліквідація Верховного суду та вищих спецсудів і створення оновленого Верховного суду з касаційними палатами.

Коментуючи це подання, голова Верховного суду Ярослав Романюк заявив, що ліквідовувати суди може тільки президент, а не Рада, тому ця реформа неконституційна.

У свою чергу віце-спікер Ради Оксана Сироїд і депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець назвали цю заяву Романюка безграмотною, оскільки, згідно Конституції, існування вищих судів регулюється законом, а змінювати закони може виключно Рада.

За словами Сироїд, якщо КС прийме це подання до розгляду, це буде свідчити про його некомпетентність або корумпованість.

Українська правда

Теми: Конституційний Суд реформа суд Верховний суд
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