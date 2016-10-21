У Судаку зруйнували пам'ятник Леніну

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:16

У ніч на 21 жовтня в міському саду Судака невідомі зруйнували пам'ятник Леніну.

Як пише Sudak.me, правоохоронні органи анексованого Росією Криму провадять слідство за фактом хуліганських дій.

 
У Судаку повалили Леніна
Судак.me

Голова адміністрації Судака Володимир Сєров заявив: "Пам'ятник Леніну в міському саду для судакчан – символ історії розвитку міста в радянський період. Я впевнений, винні будуть установлені й понесуть суворе покарання".

 

"А пам'ятник ми відновимо", – додав він.

Пам'ятник "вождю жовтневої революції" було встановлено у Судаку в 1930 році, до 60-річчя Володимира Ілліча Леніна.

 

Під час війни пам'ятник було зруйновано, в 1955 році його відновили, а в 1969 році поставили на облік як "пам'ятник історії й монументального мистецтва" під №449.

Пам'ятник у міському саду – один із двох, які лишилися у Судаку після розпаду СРСР. Другий установлено в парку на території школи №2.

Теми: Крим Ленін історія декомунізація
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IP: 194.44.160.---Семенен21.10.2016 13:28
А до чого Лєнін в "розвитку радянського періоду"? Явний культ особи.... Якщо так, то ставили би вже Сталіну, Гітлеру, Хрущову, Брєжнєву, Андропову, Гарбачьову .... Вони якось більше "радянський розвиток" уособлюють.
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