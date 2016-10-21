Під Майорськом відкрили оновлений пункт пропуску

В районі проведення АТО в Донецькій області відкрили новий контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорськ" замість закритого раніше КПВВ "Зайцеве" на дорожньому коридорі "Горлівка-Артемівськ".

Про це інформує в п'ятницю Державна прикордонна служба.

Зазначається, що рішення про перенесення КПВВ "Зайцеве" ближче до лінії розмежування було прийняте для більш якісного посилення контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів.

Також, за словами прикордонників, це дозволить зменшити можливість проникнення на підконтрольну територію злочинних елементів і ДРГ.

Крім того, нове місце розташування КПВВ виведе із сірої зони такі населені пункти, як Зайцеве, Майорськ, Курдюмівка, Одрадівка, Миколаївка, Кодима, що зменшить соціальну напругу і виключить потребу у перетинанні КПВВ жителями цих населених пунктів, зазначено в повідомленні.

Пункт пропуску відвідав глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський

В КПВВ організовано 29 робочих місць для інспекторів прикордонної служби на 4 в'їзних смугах руху та 4 виїзних, а також облаштовано окрему смугу для руху місцевих жителів.

"Пропускну спроможність подорожуючих в пішому порядку буде збільшено вдвоє порівняно з "Зайцевим". Загалом пропускна спроможність контрольного пункту становить близько 7-8 тисяч осіб та 2 тисяч транспортних засобів. З метою своєчасного реагування на збільшення пасажиропотоку в КПВВ є можливість для здійснення реверсивного руху", – вказано також у повідомленні.

Українська правда