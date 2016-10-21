Місія ОБСЄ не потрапила ані в Петрівське, ані у Станицю Луганську

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:48

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявляє, що доступ до ділянки розведення сил Петрівське – Богданівка знову обмежено через можливі міни.

"Сьогодні знову обмежений доступ СММ ОБСЄ до ділянки розведення Петрівське/Богданівка – ЗСУ, "ДНР" не змогли гарантувати безпеку СММ (можливі міни)", – повідомляє організація у Facebook.

СММ при цьому вкотре запевняє, що готова спостерігати, але їй потрібен доступ.

"Представник ЗСУ в СЦКК присутній на місці в Богданівці, але не може гарантувати безпеку СММ. Представник ЗС РФ при СЦКК відсутній у Петрівському", – додає місія так само, як напередодні.

"СЦКК має сприяти забезпеченню безпечного і безперешкодного доступу СММ, координувати розмінування", – наголошує СММ ОБСЄ

Крім того, місія заявляє, що обмежений доступ до ділянки розведення в районі Станиці Луганської: "відсутні гарантії безпеки (наявні міни та міни-пастки)".

"СММ ОБСЄ готова/може спостерігати, але їй перешкоджають", – заявляють спостерігачі Організації з безпеки і співпраці у Європі.



Як відомо, Станиця Луганська й Петрівське – два з трьох населених пунктів, де за домовленостями від 21 вересня сторони військового конфлікту на Донбасі мають відвести сили на кілометр кожна – через 7 днів "тиші".

Теми: Донбас ОБСЄ Мінські угоди АТО
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