У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.

Про це на брифінгу 21 жовтня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, один отримав поранення в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП