У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу
За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.
Про це на брифінгу 21 жовтня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, один отримав поранення в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу", – сказав полковник.
Валентина Романенко, УП
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