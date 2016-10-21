У штабі кажуть про 1 пораненого в зоні АТО за добу

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 12:49

За добу в зоні проведення антитерористичної операції 1 військовий зазнав поранень.

Про це на брифінгу 21 жовтня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було, один отримав поранення в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу", – сказав полковник.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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