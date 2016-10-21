Консули відвідали двох ув'язнених у Росії українців

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 13:23

Українські консули в Ростові-на-Дону зустрілися з незаконно засудженими в РФ громадянами України Олексієм Чирнієм і Сергієм Литвиновим.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що 19 жовтня 2016 року в приміщенні виправної колонії у Ростовської області відбулась зустріч консулів Генерального консульства України в Ростові-на-Дону з незаконно засудженими в Росії громадянами України О.Чирнієм та С.Литвиновим.

Під час зустрічі українські консули мали можливість перевірити умови утримання та стан співвітчизників.

Скарг на наявність упередженого ставлення чи інших протиправних дій з боку адміністрації колонії ув’язнені не висловлювали, зазначено в повідомленні.

Як відомо, Литвинов був затриманий влітку 2014 року. За версією слідства, він у складі українського добровольчого батальйону "Дніпро-1" вбив кілька десятків мирних жителів Луганської області. У Дніпрі-1 заявили, що у них ніколи не було такого бійця.

25 листопада 2015 року звинувачення в масових вбивствах з Литвинова були зняті, але одночасно було порушено справу про грабіж. За версією слідства, українець разом з невідомими військовими відняв у громадянина Росії Олександра Лисенка два автомобіля.

20 квітня суд засудив Литвинова до 8,5 років колонії суворого режиму.

Кримчанин Олексій Чирній є фігурантом справи Олега Сенцова", яку ще називають "справою кримських терористів". Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.

Чирнія затримали російські силовики в травні 2014 року, після окупації Криму Росією, і звинуватили, зокрема, у спробі підірвати пам'ятник Леніну в Сімферополі. До нього дев'ять місяців не допускали українського консула, а коли ця зустріч відбулася, Чирній повідомив, що до нього застосували тортури.

Українська правда

Теми: Росія заручники Політв'язні
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