За тиждень в Росії почнуть судити директора української бібліотеки

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 13:46

Міщанський суд Москви на початку листопада проведе перші слухання по суті справи щодо директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, яку звинувачують в екстремізмі і розтраті.

Про це повідомив "Інтерфаксу" в п'ятницю її адвокат Іван Павлов.

"Слухання по суті пройдуть 2 листопада", - сказав він.

За його словами, суд відмовив захисту в поверненні справи в прокуратуру.

"Звинувачення сире, слідчі не сформували, що вони вважають кримінальним. Вони навіть час злочину не можуть встановити", - сказав Павлов.

За його словами, в списку близько 25 книг, де містяться "екстремістські фрагменти", на багатьох книгах навіть немає бібліотечного штампу.

В середині вересня Павлов повідомляв, що слідство в четвертий раз пред'явило звинувачення в остаточній редакції Шаріной, внісши в текст обвинувального висновку незначні зміни. Дана редакція була пізніше затверджена прокуратурою.

Як відомо, російські правоохоронці 28 жовтня 2015 року провели обшуки в Бібліотеці української літератури, після чого її директор, 58-річна Шаріна була затримана. Стосовно неї було порушено кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності).

Приводом для порушення справи, відповідно до заяв СКР, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, яке було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Матеріали справи у відношенні Шаріної пізніше передали в управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ СКР по Москві.

У середині серпня 2016 року суд повернув справу Шаріної слідчим.

Шаріна знаходиться під домашнім арештом з жовтня 2015 року.

Теми: Росія арешт
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