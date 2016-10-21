Луценко заявив про масштабні обшуки на підприємствах "Укрзалізниці"

Генпрокуратура, СБУ та Національна поліція одночасно проводять 20 обшуків та документування злочинів, пов'язаних з поставкою "Укрзалізниці" кабельно-провідникові продукції неналежної якості за завищеними цінами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, лише під час однієї закупки "Укрзалізниці" спричинено збитки на 23,8 млн гривень.

Він додав, що на даний час тривають обшуки на підприємствах, в місцях проживання підозрюваних та в підрозділах "Укрзалізниці", які приймали рішення у порушення технічних норм.

"У організатора протиправної діяльності вилучено 1,5 млн доларів США", – повідомив Луценко.

Олег Шанковський, УП