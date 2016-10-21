Забрати субсидію може лише спецкомісія в особливому випадку – Розенко

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 15:20

Віце-прем’єр з питань соціальної політики Павло Розенко доручив головам ОДА не допускати неправомірне позбавлення людей субсидій органами соцзахисту населення.

Про це він заявив під час селекторної наради щодо стану проходження опалювального сезону 2016 – 2017 років, повідомляє прес-служба уряду.

"Сьогодні надзвичайно гостро постало питання позбавлення субсидій за надання недостовірних даних. Факти надання недостовірних даних, безумовно, є. Але я звертаю вашу увагу на те, що будь-яке позбавлення людини субсидії має відбуватися публічно, на засіданнях комісій із залученням – обов’язково – субсидіантів і заявників", – сказав він.

За словами Розенка, неприпустимо, коли у нужденних людей забирають субсидії і вимагають відшкодування. Він розповів, що минулого тижня чиновники намагалися позбавити субсидії родину з двома інвалідами І і ІІ групи.

"Вони продали житло і купили менше. І на підставі якогось акту якоїсь інспекції про неправомірність призначення субсидії за здійснення покупки вартістю більше 50 тисяч гривень, їх позбавили субсидії і вимагали повернути 10 тисяч гривень. Добре, що ми про це дізналися і повернули цю ситуацію назад", – розповів віце-прем’єр.

"Я наголошую, що будь-яке позбавлення людини субсидії – це форс-мажор, це надзвичайна ситуація", – додав він.

Як відомо, Розенко у п'ятницю також заявив, що вже біля 6 млн сімей отримали субсидії і очікується отримання ще 2,5 млн.

Олег Шанковський, УП

Теми: субсидії Розенко
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