Суд переніс справу Плотницького: йому неправильно повідомили

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 15:45

Подільський районний суд Києва переніс на 1 листопада засідання у справі голови луганських бойовиків Ігоря Плотницького, на якому мав був відбутися допит депутата від "Батьківщини" Надії Савченко в якості свідка.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, на засіданні в п'ятницю колегія суддів встановила, що "Плотницький не був належним чином повідомлений про дату та час судового засідання, у зв'язку з чим переніс розгляд справи на іншу дату".

Засідання суду відбудеться 1 листопада о 10:00.

Як очікувалося, на засіданні в п'ятницю суд повинен був допитати в якості свідка Савченко, її сестру Віру і маму Марію Іванівну.

Як відомо, 22 грудня 2015 року Печерський райсуд Києва дозволив Службі безпеки України розпочати заочне розслідування проти "голови" самопроголошеної "Луганської народної республіки" Ігоря Плотницького.

31 серпня Подільський районний суд Києва дозволив почати заочний розглядсправи проти глави бойовиків "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Ватажок бойовиків "ЛНР" заявив, що не має наміру з'являтися за повісткою до суду у Києві.

17 червня 2014 по наказом Плотницького бойовики напали на військовослужбовців "Айдара" в Луганській області. Терористам вдалося захопити в полон старшого лейтенанта Савченко і вивезти її до Луганська, а після незаконно переправити її через держкордон в Росію.

Теми: Савченко АТО "ЛНР" суд
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