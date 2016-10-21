У Берліні знизили загрозу наступу на Маріуполь - співрозмовник

Зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Берліні зняла ймовірність російського наступу в районі Маріуполя.

Про це розповів співрозмовник у дипломатичних колах.

Під час зустрічі в Берліні президент Петро Порошенко напряму спитав президента РФ Володимира Путіна про можливість наступу бойовиків на Маріуполь.

За словами співрозмовника, у відповідь на це Путін заявив, що РФ дотримується мирного розв'язання конфлікту.

Крім того, за словами співрозмовників, Путін пообіцяв, що сприятиме розведенню військ.

Крім того, за словами співрозмовника, вдалося змусити Путіна погодитись на допуск місії міжнародного червоного хреста. Цьому допомогла позиція канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Співрозмовник зазначив, що переговори були місцями напруженими. Для української сторони було важливим, що всі перемовини відбувалися в присутності європейських партнерів.

Сам Путін на зустрічі запізнився на 40 хвилин. Перемовини тривали довше, ніж було розраховано спочатку.

Українська правда