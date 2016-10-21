Медведєву не подобається термін "податок на дармоїдство"

Прем'єр РФ Дмитро Медведєв просить не використовувати термін "податок на дармоїдство".

Про це він сказав на нараді в Інгушетії, коментуючи дискусію про так званий податок на дармоїдство, передає ТАСС.

"Хочу звернути увагу - це ніякий не податок на дармоїдство, його так краще не називати, мова йде про залучення в систему платежів за соціальні послуги тих, хто не зареєстрований і тих, хто не бере участь у формуванні відповідних фондів, але, в той же час користується соціалкою", - сказав Медведєв, зазначивши, що це питання буде обговорюватися.

"У нас за діючими правилами або за Конституцією, якщо хочете, можна і не працювати, у нас немає відповідальності як в радянські часи, в тому числі кримінальної, за дармоїдство", - заявив прем'єр.

Як повідомлялося, в Росії планують збирати 20 тисяч рублів податку з непрацюючих громадян.