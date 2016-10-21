Справу екс-чиновника, який роздав землю під Києвом, передали в суд

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього виконувача обов’язків голови Києво-Святошинської РДА Київської області Миколи Шкаврона.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, у грудні 2012 року Шкаврон незаконно підписав розпорядження про припинення права постійного користування земельними ділянками ДП "Науково-дослідний виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця" та про виділення земельних ділянок у власність ряду підставних осіб, загальною площею 350 га вартістю 373, 9 млн гривень.

Луценко додав, що Шкаврону загрожує до 6 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, Шкаврон з 1984 до 2007 року працював на різних посадах у Бучанському лісгоспі. З листопада 2011 по березень 2014 роках був першим заступником голови Києво-Святошинської РДА та очолював місцевий осередок Партії регіонів.

Українська правда