Посол Єгипту в РФ спростував чутки про продаж "Містралів" за 1 долар

Посол Єгипту в Росії Мухамед Ель-Бадрі не підтвердив повідомлення про можливий продаж "Містралів" Росії.

Про це повідомляє "Интерфакс".

"Я не можу підтвердити цю інформацію", - сказав він.

Так посол відповів на прохання прокоментувати заяву міністра оборони Польщі Антоні Мацеревича про те, що Єгипет передав Росіїдва вироблених у Франції вертольотоносці "Містраль" за символічну ціну в 1 долар.

Цю заяву прокоментували і в Міноборони РФ, зазначивши, що Єгипет не має права без згоди Франції перепродувати або передавати будь-якій країні, зокрема, Росії вертольотоносці типу "Містраль",

"Міністр оборони будь-якої країни повинен знати, що будь-яка військова техніка і озброєння продаються за умови подання сертифіката кінцевого користувача, в якому чітко зазначено, що без згоди продавця не можна перепродати, передати, подарувати зброї, гвинтівки і все, що завгодно. Тому обговорювати цю дурість не варто", - сказало джерело в МЗС РФ.

Європейська правда