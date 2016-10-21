Росія відмовилась видати Україні Кольченка

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П'ятниця, 21 жовтня 2016, 19:08

Росія відмовилася видати Україні ув'язненого в РФ кримчанина Олександра Кольченка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра Юстиції Сергій Петухов.

Він опублікував рішенні російського мінюсту, в якому сказано, що Кольченко у 2014 році (після анексії Криму) отримав російське громадянство і як громадянин РФ не може бути переданий Україні. 

Як відомо, у п'ятницю стало відомо, що Росія відмовила Україні в екстрадиції Олега Сенцова, бо – вважає його громадянином РФ.

7 квітня Мін'юст України повідомив, що звернувся до Росії з проханням видати Сенцова та інших.

Мін'юст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи Сенцова, для подальшого відбування покарання на Батьківщині.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Кольченка російський суд також визнав винним в участі у терористичному угрупованні, співучасті в терористичному акті і засудив до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Українська правда

Теми: Росія в'язниця
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