Справу щодо керівника одного з районів Києва передали до суду

Кримінальну справу щодо колишнього в.о. голови Києво-Святошинської райдержадміністрації Київської області скеровано до суду.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Правоохоронці встановили, що у грудні 2012 року підозрюваний, діючи умисно, використовуючи своє службове незаконно підписав розпорядження про припинення права постійного користування земельними ділянками одного з держпідприємств та про виділення земельних ділянок у власність низці "підставних" осіб, загальною площею 350 га вартістю 373,9 млн грн..

Цим, згідно з інформацією, він спричинив тяжкі наслідки інтересам держави.

Українська правда