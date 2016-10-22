У чергах на кордоні з Польщею стоять майже 600 авто

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Субота, 22 жовтня 2016, 00:23

Станом на 22:00 21 жовтня в чергах в пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять 585 автомобілів.

Про це повідомили в Західному управлінні Держприкордонслужби.

Зокрема, в ПП "Устилуг" стоять 200 машин, "Рава-Руська" - 150, "Краковець" - 130, "Ягодин авто" - 130, "Угринів" - 100, "Грушів" - 50, "Шегині" - 25 .

У пункті пропуску "Смільниця" черг не зафіксовано.

На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою автомобільних черг немає.

Теми: Польща
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