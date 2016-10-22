Найбільші інтернет-сервіси піддалися хакерській атаці

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Субота, 22 жовтня 2016, 02:45

Інтернет-сервіси Twitter, Spotify, Airbnb і Netflix виявилися недоступні в п'ятницю для користувачів з деяких частин США і Європи через масовану хакерську атаку.

Про це повідомляє ВВС.

Атака була спрямована на компанію Dyn, яка надає мережеві послуги і спрямовує трафік на інтернет-сервіси.

Компанія повідомила про дві DDoS-атаки на неї. Перша привела до перебоїв в роботі сервісів на дві години, її компанії вдалося відбити, але потім пішла друга атака і нові перебої.

Поки не ясно, хто стояв за атакою. Міністерство національної безпеки США оголосило про початок розслідування, в ході якого будуть розглянуті "всі можливі причини" події.

У числі постраждалих сайтів опинилися соціальна мережа Twitter, музичний сервіс Spotify, сервіс бронювання нерухомості Airbnb, новинні сайти The Verge і Reddit.

Окрему атаку пережив і найбільший інтернет-магазин Amazon. У Dyn вважають, що атаки на Amazon і компанію пов'язані.

Також повідомляється, що деякі користувачі не могли потрапити на сайти найбільших світових ЗМІ, включаючи CNN і газету Guardian. Крім того, перебої виникали в роботі сервісу PayPal.

Від першої атаки постраждали в основному користувачі в Техасі і на східному узбережжі США, при повторній - також жителі Каліфорнії і Середнього Заходу. Перебої в роботі Twitter і інтернет-кінотеатру Netflix спостерігалися і в Європі.

Нинішній інцидент примітний ще й зміною тактикою хакерів: зазвичай DDoS-атакам піддаються окремі сайти, а не такі компанії, як Dyn.

Теми: хакери
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