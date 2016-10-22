У Росії через аварію гвинтокрила загинули понад 20 людей

21 жовтня в Росії біля селища Уренгой здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8, на борту якого знаходилися три члени екіпажу і 22 пасажири.

Про це повідомляють "РИА Новости".

За попередніми даними, 21 людина загинула. Одного постраждалого, який вижив, направили гвинтокрилом в лікарню Уренгоя. Трохи пізніше були виявлені ще дві людини, які подають ознаки життя.

"Місце падіння вертольота виявлено, попередньо, загинула 21 людина, одного постраждалого евакуюють з місця аварії", - повідомив співрозмовник агентства.

Рятувальники продовжують працювати на місці, ведеться розбір завалів, шукають чорні ящики - мовний самописець і прилад реєстрації параметрів польоту.