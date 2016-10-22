На Донбасі працюють майже 600 спостерігачів ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі констатує, що за станом на 21 жовтня в її складі працює 682 спостерігача.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник глави місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг, передають "Українські Новини".

"На сьогодні в місії працюють 682 спостерігача", - сказав він.

За його словами, з них 582 працюють в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, в складі місії 92 інших міжнародних співробітника і 321 українець.