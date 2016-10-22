Доба в АТО: Бойовики били 39 разів, застосовували "Гради"

За минулу добу в зоні АТО бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"На Маріупольському напрямку зафіксовано 18 провокацій проти сил АТО. Укріплення Збройних Сил України в районах Мар’їнки та Павлопіля окупанти обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, в Красногорівці і Широкіному - з мінометів калібру 82мм", - йдеться в повідомленні.

У Водяному бойовики вели вогонь з використанням ствольної артилерії 122 калібру і мінометів калібру 120 мм.

На Луганському напрямку бойовики 12 раз порушували режим припинення вогню.

В напрямках Новоалександрівки і Станиці Луганської сепаратисти обстріляли підрозділи сил АТО з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї, в Кримському - з озброєння БПМ.

По укріпленнях українських сил в Новозванівці бойовики вели вогонь із ствольної артилерії калібру 122 мм, а в Троїцькому - з реактивних систем залпового вогню БМ-21 Град.

На Донецькому напрямку було 9 обстрілів.

У Луганському бойовики застосовували проти українських військових міномети 82 калібру, кулемети, гранатомети і БМП. У районах Авдіївки і Верхньоторецького обстріли велися з озброєння танка, мінометів 82 і 120 калібрів.