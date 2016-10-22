Трамп скоротив відрив від Клінтон за популярністю серед виборців

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Субота, 22 жовтня 2016, 07:05

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп скоротив відрив за популярністю серед виборців від свого основного суперника - демократа Хілларі Клінтон. При цьому Клінтон продовжує лідирувати.

Про це свідчать дані опитування Ipsos/Reuters.

Так, згідно з опитуванням, проведеним з 14 по 20 жовтня, за Клінтон готові віддати свої голоси 44% американських виборців, за Трампа - 40%. Для порівняння, опитування, проведене з 7 по 13 жовтня, показало, що Клінтон підтримують 44%, Трампа - 37%.

Крім того, Reuters і Ipsos провели опитування, згідно з яким 63% американців, в тому числі третина республіканців, вірять, що Трамп дійсно здійснював в минулому насильницькі дії по відношенню до жінок.

Трамп звинувачення подібного роду заперечує.

Теми: Клінтон США
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