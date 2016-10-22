Захарченко боїться, що українські диверсанти вб'ють представників ОБСЄ в "ДНР"

Глава бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко вважає, що збройна місія ОБСЄ на окупованій території може стати інструментом для провокацій з боку Києва.

"Українські диверсанти можуть вбити на нашій території представника ОБСЄ і, зрозуміло, звинуватити в цьому нас", - сказав він російському агентству РИА Новости.

"А враховуючи той факт, що західні спостерігачі у всіх бідах звинувачують нас і відбілюють Київ, ми не хочемо їм підігравати. Чим менше у Києва можливостей здійснювати провокації, тим спокійніше", - зазначив глава "ДНР".

"Я розумію, що на кожного збройного представника ОБСЄ мені доведеться виділити трьох озброєних представників правоохоронних органів, щоб їх самих охороняти. Представники ОБСЄ будуть охороняти гостей і спостерігачів, а ми будемо охороняти представників ОБСЄ", - сказав він.

Захарченко також заявив, що в "нормандський формат" потрібно включити Донбас або виключити з нього Україну.

"Найефективнішою була б формула "2 плюс 3", відповідно до якої є дві сторони конфлікту - Україна і Донбас - які повинні вести між собою прямі переговори, і є три міжнародних посередника, тобто Росія, Німеччина і Франція, які виступають гарантами цих переговорів. Це логічно. Так що треба або Донбас ввести в "нормандський формат", або Україну з нього вивести", - сказав Захарченко.

Він додав, що без цього Київ продовжить "маніпулювати ситуацією" в ході процесу переговорів у "нормандському" форматі.

Як повідомлялося, в середу в Берліні пройшов перший цього року саміт глав "нормандської четвірки", в якому взяли участь лідери України, Росії, Німеччини та Франції.

Президент Петро Порошенко заявив, що лідери "нормандської четвірки" домовилися зробити спробу ввести на Донбас збройну місію ОБСЄ, яка буде забезпечувати безпеку під час проведення місцевих виборів та в перехідний період.

При цьому, за його словами, російська сторона підтримала необхідність запровадження поліцейської місії ОБСЄ.

У свою чергу, як зазначає РИА Новости, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі позитивно сприймають розміщення збройної місії ОБСЄ на Донбасі, головування ФРН в даній організації цьому допоможе.