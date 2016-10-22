Цього року за корупцію покарали понад 600 осіб - Луценко

44 перегляди
0
Субота, 22 жовтня 2016, 10:54

Органи прокуратури цього року притягнули до відповідальності за корупцію понад 600 осіб, але це слабкий масштаб.

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко, виступаючи перед кандидатами на посади в місцеві прокуратури в Національній академії прокуратури в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"За цей рік органи прокуратури притягнули до відповідальності за корупцію понад 600 осіб. Суспільство цього не відчуває... це слабкий масштаб", - сказав Луценко.

За його словами, оголошений конкурс на заміщення більш 600 посад в місцевих прокуратурах, і більше 70% кандидатів на заміщення цих посад - не з прокурорської системи.

Генпрокурор підкреслив, що конкурс буде об'єктивним, але йому б хотілося, щоб більшість людей в місцеві прокуратури прийшли ззовні системи.

Крім того, генпрокурор закликав залишити в минулому "каральні підходи". "Можна і необхідно закривати справи, якщо в них немає складу злочину", - додав він.

Теми: Луценко корупція
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Справу екс-чиновника, який роздав землю під Києвом, передали в суд 21 жовтня 2016, 17:51
Луценко заявив про масштабні обшуки на підприємствах "Укрзалізниці" 21 жовтня 2016, 14:38
У БПП кажуть, що на Луценка готують медійну атаку 20 жовтня 2016, 00:07
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Українець Клих збожеволів у Росії через тортури - правозахисник
Луценко: Медяник скоро вийде на свободу, його вина не доведена
Мін'юст ініціюватиме нові санкції проти РФ через Сенцова і Кольченка
Вбивство в Кривому Озері: суд дозволив вийти двом поліцейським під заставу
Усі новини
Космос

Астрономи "намалювали" найдетальнішу карту Чумацького Шляху

Думка психолога

Що робити, якщо при вас б'ють дитину