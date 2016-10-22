Літак "Бєлавіа" повертали до Києва через "антимайданівця"

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Субота, 22 жовтня 2016, 11:59

Літак авіакомпанії "Бєлавіа" повертали  до аеропорта "Жуляни" (Київ) під загрозою підняти винищувачів через політолога, глави міжнародної громадської організації "Гражданский cоюз" Армена Мартиросяна. 

Те, що Мартиросян перебував у літаку та причетний до події, випливає з його допису на сторінці у Facebook. 

"Як і що було ... Яких заходів буду вживати... Розповім після консультацій з юристами", - зазначив Мартиросян та навів посилання на повідомлення про інцидент, що мав місце 21 жовтня. 

 

Армен Мартиросян з початку подій на Майдані у Києві фігурував у повідомленнях ЗМІ як прихильник позиції тодішньої влади України, публікував уривки книги екс-глави МВС Віталія Захарченка про "кривавий Майдан" та звертався до екс-президента Віктора Януковича від імені організації "Гражданский союз" із закликами "обуздать "Свободу", дії якої ведуть до "фашизації суспільства". 

Українська правда 

Теми: Євромайдан Київ
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IP: 188.190.6.---Горбунков Семен22.10.2016 13:02
Но почему то Мартиросян сразу же был отпущен и следующим рейсом улетел в Минск а кто же будет платить за возврат самолета ? Чудеса да и только .
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