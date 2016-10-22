Літак "Бєлавіа" повертали до Києва через "антимайданівця"
Літак авіакомпанії "Бєлавіа" повертали до аеропорта "Жуляни" (Київ) під загрозою підняти винищувачів через політолога, глави міжнародної громадської організації "Гражданский cоюз" Армена Мартиросяна.
Те, що Мартиросян перебував у літаку та причетний до події, випливає з його допису на сторінці у Facebook.
"Як і що було ... Яких заходів буду вживати... Розповім після консультацій з юристами", - зазначив Мартиросян та навів посилання на повідомлення про інцидент, що мав місце 21 жовтня.
Армен Мартиросян з початку подій на Майдані у Києві фігурував у повідомленнях ЗМІ як прихильник позиції тодішньої влади України, публікував уривки книги екс-глави МВС Віталія Захарченка про "кривавий Майдан" та звертався до екс-президента Віктора Януковича від імені організації "Гражданский союз" із закликами "обуздать "Свободу", дії якої ведуть до "фашизації суспільства".
Українська правда
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