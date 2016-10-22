Аваков анонсував відкриття сервісних центрів МВС в Україні до липня 2017-го

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Субота, 22 жовтня 2016, 12:21

Відкриття сервісних центрів МВС в Україні планується до кінця червня 2017 року. 

Відповідний графік заміни діючих МРЕВ оприлюднив у своєму мікроблозі у Twitter'і глава МВС Арсен Аваков. 

"Після відкриття першого і поки єдиного оновленого технічного обслуговування МВС у Києві готуємо правильну заміну МРЕВ по країні", - зазначив він.

Зокрема, до кінця 2016 року планується відкриття сервісних центрів МВС у Дніпропетровській, Київській, Луганській, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Черкаській та Чернігівській областях. 

 
 

Як відомо,  перший оновлений сервісний центр МВС у Києві почав роботу 12 липня

Українська правда 

Теми: Аваков МВС реформа
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