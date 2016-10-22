Доба в АТО: Без втрат, 3 поранених. Бойовики застосували "Гради"

За минулу добу у зоні АТО загиблих серед українських військовослужбовців немає, троє бійців зазнали поранень.

Про це на брифінгу 22 жовтня повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"На Луганському напрямку загалом за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів, 3 з них з важкого озброєння. Після нетривалої паузи бойовики знову застосували системи "Град", випустивши 15 реактивних снарядів. Вогонь вівся з боку н.п. Стаханов", - зазначив він.

"Поблизу Новозванівки українські війська утримали позиції під артилерійськими та мінометними обстрілами. Окупанти також застосували легке озброєння майже по всьому фронту, у Станиці Луганській, Жовтому, Кримському та у Попаснянському районі", - повідомив Лисенко.

На Донецькому напрямку левова частка обстрілів припала на важке озброєння, зокрема міномети.

"Щільність вогню дуже висока, було випущено майже 150 мінометних мін різного калібру. Загалом сталося 9 ворожих обстрілів, 7 з них з важкого озброєння", - зазначив речник Міноборони.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривають на ділянці "Красногорівка - Мар'їнка", та "Павлопіль - Широкине", зафіксовано 18 випадків відкриття вогню, 6 - з важкого озброєння.

"Там окупанти активно застосовують важке озброєння. Через вчорашній обстріл частина Красногорівка лишилася без світла, там пошкоджено будівлю закритої трансформаторної станції", - повідомив Лисенко.

Українська правда