Луценко: багато депутатів зверталися щодо пом'якшення покарання Кацубі

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Субота, 22 жовтня 2016, 12:53

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що багато народних депутатів зверталися до нього з проханням пом'якшити звинувачення екс-заступнику голови "Нафтогаз Україна" Олександру Кацубі, справу якого передано до суду.

"Прохачі не допомогли. Не буду робити секрету з того, що багато народних депутатів, в тому числі й сам (Володимир) Кацуба, батько обвинуваченого, зверталися з питань ймовірного пом'якшення", - заявив Луценко на брифінгу в суботу.

"Я їм пояснював: так, це можливо – визнавати свою вину, укладати угоду, повертати вкрадені кошти. Пан Кацуба заявив, що таких коштів у нього немає. Немає – значить, суд визначить міру покарання у встановленому законом порядку", - сказав генпрокурор.

Він також звернувся до журналістів з проханням "підсвітити цей процес".

"Курченко не шкодує грошей. Я абсолютно точно знаю, що Курченко активізувався на території України, так само як і Клименко. На судові свідчення свідків приходить до 25 адвокатів, найнятих московськими втікачами. Кожен з них дуже ретельно відслідковує процес", - заявив Луценко.

"Курченко і Клименко розуміють, що скоро це буде стосуватися не тільки Кацуби, а й їх особисто. Це означатиме ймовірність судового засудження, а отже серйозні міжнародні механізми, які будуть застосовані щодо них", - підкреслив генпрокурор.

21 жовтня Генпрокуратура повідомила, що завершила досудове розслідування щодо Олекандра Кацуби, який підозрюється в умисній участі в період з серпня 2012 року по теперішній час "у злочинній організації Януковича В.Ф. з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів".

Також він звинувачується в "умисному заволодінні шляхом зловживання ним своїм службовим становищем грошовими коштами, належними ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" в сумі понад 449,9 млн грн та вчиненні закінченого замаху на заволодіння грошовими коштами цієї Компанії в сумі 5,1 млрд грн, а також в складанні і видачі ним завідомо неправдивих офіційних документів".

Загалом він звинувачується у вчиненні злочинів, передбачених статтями "створення злочинної організації", "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "замах на злочин", "вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією", "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "службове підроблення".

В кінці вересня Луценко заявив, що керівник фракції "Відродження" у Верховній Раді Віталій Хомутиннік просив його звільнити Кацубу з-під варти, мотивуючи це тим, що група, членом якої є його батько – Володимир Кацуба – може перестати голосувати за рішення влади. Луценко запевнив, що відмовив Хомутинніку.

Українська правда

Теми: Луценко Курченко
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