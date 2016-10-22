Новий голова Миколаївської ОДА після купи помилок "виправився" віршем про мову

00
0
Субота, 22 жовтня 2016, 13:43

Новий голова Миколаївської ОДА, нардеп від БПП Олексій Савченко, який у своїй письмовій презентації на конкурсі припустився численних помилок, продекламував вірш "Мова" Максима Рильського. 

Відео з декламуванням Савченко розмістив на своєму YouTube-каналі. 

"Перше відео на моєму YouTube-каналі", - зазначив він. 

Як відомо, переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА Олексій Савченко припустився численних помилок у своїй письмовій презентації на конкурсі. 

Попри те, що презентацію демонстрували на екрані перед комісією з питань вищого корпусу державної служби, яка і мала оцінювати роботу та виступ, на співбесіді жоден із членів комісії не звернув уваги на численні граматичні помилки у презентації кандидата і не поставив жодного запитання щодо якості написання роботи. 

Як заявив експерт платформи "Реанімаційний пакет реформ" Микола Виговський, вільне володіння українською мовою – це необхідна вимога для очільника обласної державної адміністрації, посада якого належить до державної служби категорії "А".

Українська правда 

Теми: Миколаївська область мова
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Новий голова Миколаївської ОДА зробив десятки помилок у завданні 21 жовтня 2016, 14:29
Порошенко призначив Савченка головою Миколаївської ОДА 6 жовтня 2016, 19:30
У Миколаївській облраді зчепилися АТОшники і депутати 27 вересня 2016, 14:56
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Путіна заявили, що "нормандська четвірка" не знайшла спільної мови
Українець Клих збожеволів у Росії через тортури - Свєтова
Доба в АТО: Без втрат, 3 поранених. Бойовики застосували "Гради"
Луценко готується до кінця року передати до суду велику справу проти Януковича
Усі новини
Афіша на 21-23 жовтня

Концерт The Hardkiss, кінофестиваль "Молодість" та багато виставок

Космос

Астрономи "намалювали" найдетальнішу карту Чумацького Шляху