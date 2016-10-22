Новий голова Миколаївської ОДА після купи помилок "виправився" віршем про мову

Новий голова Миколаївської ОДА, нардеп від БПП Олексій Савченко, який у своїй письмовій презентації на конкурсі припустився численних помилок, продекламував вірш "Мова" Максима Рильського.

Відео з декламуванням Савченко розмістив на своєму YouTube-каналі.

"Перше відео на моєму YouTube-каналі", - зазначив він.

Як відомо, переможець конкурсу на посаду голови Миколаївської ОДА Олексій Савченко припустився численних помилок у своїй письмовій презентації на конкурсі.

Попри те, що презентацію демонстрували на екрані перед комісією з питань вищого корпусу державної служби, яка і мала оцінювати роботу та виступ, на співбесіді жоден із членів комісії не звернув уваги на численні граматичні помилки у презентації кандидата і не поставив жодного запитання щодо якості написання роботи.

Як заявив експерт платформи "Реанімаційний пакет реформ" Микола Виговський, вільне володіння українською мовою – це необхідна вимога для очільника обласної державної адміністрації, посада якого належить до державної служби категорії "А".

Українська правда