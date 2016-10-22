Тендер, який Гройсман скасував після заяви Лещенка, передбачав рекордну ціну

Тендер ТОВ "Ян Де Нул Україна" на проведення днопоглиблювальних робіт у порту "Південний" було укладено за рекордною для таких робіт ціною.

Як повідомляють у суботу "Наші гроші" з посиланням на "Вісник державних закупівель", Южненська філія ДП "Адміністрація морських портів України" 21 вересня акцептувала пропозицію ТОВ "Ян Де Нул Україна" вартістю 988,95 млн грн. на реконструкцію морського підхідного каналу та внутрішніх водних підходів до глибоководних причалів порту.

Передбачалось проведення днопоглиблювальних робіт у обсязі 3,44 млн кубометрів при транспортуванні на морські відвали, розташовані за 8,7 та 7,3 км від входу в порт. Тобто середня вартість робіт становила б 287 грн/кубометр.

"Це могло б стати рекордною ціною на днопоглиблення в Україні. Раніше рекорд становив 283 грн за кубометр – підряд по такій ціні у 2015 році отримала фірма "Лігос УА" на днопоглиблення у тому ж порту "Южний", - пише видання.

Як відомо, після оприлюднення інформації про цей тендер народним депутатом Сергієм Лещенком прем’єр-міністр і міністр інфраструктури 21 жовтня розпорядились відмінити ці торги і провести їх заново у системі "Прозорро".

Як пишуть "Наші гроші", на етапі попередньої кваліфікації на участь у тендері надійшли заявки від шести компаній. Однак у торгах брало участь уже тільки три. Кваліфікацію також пройшло ТОВ "Техморгідрострой Миколаїв", але у цінових торгах ця компанія з невідомих причин участі не брала.

Як свідчать дані протоколу розкриття пропозицій, ціна фірми-переможеця "Ян Де Нул Україна" не була найдешевшою.

ДП "Ван ООРД Україна" пропонувало виконати роботи за 900,85 млн грн. Розмір авансу – 10 %.

Замовник відхилив пропозицію "Ван ООРД Україна", пославшись на невідповідність документації конкурсних торгів.

Болгарська компанія АТ "Будівельний та технічний флот" оцінила роботи у 28,40 млн євро. Станом на дату торгів 23.08.2016 це відповідало 974,66 млн грн. Розмір авансу – 10 %.

Таким чином, пропозиція "Ян Де Нул Україна" вартістю 988,95 млн грн. була найдорожчою. Однак саме ця компанія стала переможцем тендеру, оскільки запропонувала вигідніші умови оплати – тільки 0,1% авансу. За умови оплати щодо розміру авансу можна було отримати максимально 10 балів, решта 90 балів присвоювались за ціну пропозиції.

Договір із переможцем планували підписати до 21 жовтня. Однак 4 жовтня компанія "Ван ООРД Україна", чию заявку відхилили, подала скаргу в Антимонопольний комітет. Розгляд скарги призначено на 3 листопада.

"Ван ООРД Україна" є дочірнім підприємством "Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V." з Нідерландів.

Водночас 21 жовтня після оприлюднення інформації про тендер міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив у Facebook, що прем’єр-міністр Володимир Гройман доручив скасувати закупівлю і провести її заново через "Прозорро".

Переможець торгів "Ян Де Нул Україна" зареєстрована в Одесі. До 2015 року її засновниками значились "Дреджинг Енд Мерітайм Менеджмент СА" (Люксембург) і "Дреджинг Енд Контрактинг Роттердам Б.В." (Нідерланди).

Однак напередодні днопоглиблювального тендеру власники і керівництво "Ян де нул Україна" змінились.

До складу засновників увійшли дві кіпрські компанії "Havoret Investments Limited" і "Medit Consortium Dredging Company Limited". А директором був призначений Андрій Розов.

За даними сайту "Посіпаки", Андрій Розов був помічником нардепа від ВО "Батьківщина" Сергія Фаєрмака у парламенті 7 скликання. Сьогодні Фаєрмак є депутатом Верховної Ради від партії "Фронт змін".

До 2016 року Андрій Розов не значився директором чи засновником жодної з українських компаній. Відомо, що він зареєстрований як фізособа-підприємець. Також Розов з квітня цього року значиться керівником одеського ТОВ "Квамбіо" Володимира Усова, який у 2012 році балотувався до парламенту від ВО "Батьківщина", а також відомий як голова ГО "Одеса під контролем".

"Havoret Investments Limited" була створена у грудні 2015 р, за два місяці до оголошення тендеру у лютому 2016 року. Її керівником значиться Зоя Милованова. Відомо, що так звуть київського адвоката.

"Medit Consortium Dredging Company Limited" зареєстрована у березні 2016 року.

На сайті Южненської філії адміністрації морпортів, замовника тендеру, є інформація, що 31 березня 2016 р. підприємство відвідала делегація італійської компанії "Medit Consortium". На сайті компанії повідомляється, що вона працює у сфері морського інжинірингу, будівництва, транспортного машинобудування, тощо.

ДП "Адміністрація морських портів України" очолює Анатолій Амелін, який раніше очолював одне з підприємств дружини впливового народного депутата від "Народного фронту" Андрія Іванчука.

У серпні СБУ просило суд арештувати Амеліна по справі про розтрату 3,5 млн грн. на закупівлі палива. Однак Амеліна залишили на свободі під заставу 1,4 млн грн. Наразі він відсторонений від посади до 26 листопада. В.о. директора АМПУ є Юрій Наконечний.

Українська правда