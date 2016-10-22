В СБУ розповіли про причини повернення літака "Бєлавіа"

Літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.

Про це 22 жовтня повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

"На момент отримання інформації іноземець вже перебував на борту авіакомпанії "Белавіа", що готувався виконати рейс до Мінська. Ми невідкладно поінформували про це ДП "Украерорух". На той час, коли диспетчер зв’язався з пілотом, літак вже декілька хвилин перебував у повітрі", - повідомила вона.

Після перевірочних заходів в СБУ впевнилися, що загрозу національній безпеці локалізовано.

При цьому повідомлення авіакомпанії "Бєлавіа" щодо повернення літака до "Жулян" під загрозою підняти винищувачі Гітлянська прокоментувала так: "Невже можна серйозно сприймати інформацію, що винищувачі могли бути підняті у небо проти цивільного лайнера?".

У свою чергу в ефірі телеканала "112 Україна" керівник апарату СБУ Олександр Ткачук заявив, що інформації про підйом військових літаків у зв'язку з ситуацією, що мала місце напередодні, немає.

"Думаю, це дещо абсурдно вважати, що військові літальні апарати можуть бути застосовані проти цивільного борта", - додав він.

Говорячи про затриманого пасажира внаслідок проведеної операції Ткачук зазначив, що в СБУ наразі не розголошують інформацію про зазначеного громадянина, не повідомляють його національність чи належність до громадянства будь-якої країни.

"Ця інформація поки що є з обмеженим доступом", - додав Ткачук.

Як відомо, напередодні літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії.

Українська правда