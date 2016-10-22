МЗС Білорусі вручив ноту послу України через інцидент з літаком
МЗС Білорусі вручив ноту тимчасовому повіреному у справах України в Білорусі Валерію Джигуну через інцидент з літаком авіакомпанії "Бєлавіа".
Про це 22 жовтня повідомили в МЗС Білорусі, пише Інтерфакс.
"В ході зустрічі в МЗС керівнику української дипмісії було вручено ноту, в якій білоруська сторона заявила протест у зв'язку з діями компетентних органів України щодо примусового повернення білоруського повітряного судна авіакомпанії "Бєлавіа", що здійснював 21 жовтня 2016 року регулярний рейс В2 840 за маршрутом Київ - Мінськ", - йдеться у повідомленні.
"Білоруська сторона очікує офіційних вибачень і вимагає відшкодування всіх фінансових витрат і витрат, викликаних діями української сторони", - зазначено у повідомленні МЗС Білорусі.
Міністерство закордонних справ також доручило послу Білорусі в Україні Ігорю Соколу вручити аналогічну ноту протесту в українському МЗС.
Як відомо, напередодні літак авіакомпанії "Бєлавіа" повернули у київський аеропорт "Жуляни" під загрозою підняти винищувачі. Боїнг 737-800 виконував рейс за маршрутом Жуляни (Київ) - Мінськ, але був змушений повернутися в аеропорт вильоту. На борту перебували 136 пасажирів і 6 членів екіпажу.
Після посадки з борта повітряного судна правоохоронні органи України зняли одного пасажира, який є громадянином Вірменії.
В СБУ України повідомили, що літак "Бєлавіа" було повернуто до аеропорта "Жуляни" (Київ) через те, що СБУ отримала інформацію про іноземного громадянина та можливу загрозу національній безпеці держави.
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