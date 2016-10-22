Луценко розповів, чому не вносить до ВР подання на Скорика

Зволікання з внесенням подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з нардепа від "Опозиційного блоку" Миколи Скорика пов'язано з необхідністю отримання додаткових свідчень.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко журналістам у Національній академії прокуратури в суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я говорив і у мене є підстави стверджувати, що буде подання на Скорика. Я базуюся на свідченнях свідків, які говорять про його роль у кривавому побоїщі під Одеською обладміністрацією", - сказав Луценко.

За словами генпрокурора, відстрочка з поданням пов'язана з необхідністю отримання додаткових свідчень.

Як повідомлялося, 22 вересня 2016 року Луценко заявив про намір внести до Верховної Ради подання про зняття недоторканності з народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Скорика.

Сам Скорик стверджує, що правоохоронці схиляють його однопартійця - депутата Одеської міської ради Олександра Орлова дати проти нього свідчення. Він також запевнив, що не збирається ховатися від слідства і залишати країну, стверджуючи, що нічого протиправного не здійснював.