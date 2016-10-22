Прокуратура не забрала у "регіонала" 50 га, отримані за допомогою підлеглих Авакова

Господарський суд Харківської області відмовив прокуратурі у визнанні недійсним договору між Вовчанською РДА та ПОП "Русь Єдина" про оренду земельної ділянки площею 57,05 га.

Як повідомляють Наші Гроші, таке рішення суд ухвалив 11 жовтня.

"З судового засідання відомо, що у грудні 2007 року голова Вовчанської РДА надав ПОП "Русь Єдина" дозвіл на розробку на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки водного фонду на території Іванівської сільської ради Вовчанського району. Майже через два роки – у березні 2010 року, голова РДА затвердив підприємству проект землеустрою. На основі цього документу було укладено договір оренди, за яким фірма отримала на 49 років в користування водойму площею 30 га та прибережну смугу, площею 27,05 га", - йдеться у повідомленні.

Слідство не змогло встановити нормативну вартість цієї землі, бо в районному відділі Держкадастру повідомили про відсутність у них необхідної технічної документації щодо спірної ділянки.

Суд встановив, що РДА мають право передавати землю в оренду у 3 випадках: для ведення сільського господарства, водного господарства або для будівництва будівель, що будуть обслуговувати членів районної громади.

"У розпорядженні голови Вовчанської РДА було вказано, що "Русь Єдина" бере водойму в оренду для розведення риби. Суд встановив, що РДА не вірно трактувала поняття водне господарство, бо це роботи зі збереження навколишнього середовища та забезпечення людей водою, а не рибою. Для розведення риби дозволи на оренду уповноважені надавати обласні ради. Суд погодився з прокурором, що земля та водойма на території Іванівської сільради були передані в оренду з порушенням закону", - зазначає видання.

Договір також було укладено незаконно, бо для визначення орендної плати потрібно провести нормативну оцінку землі, а цього зроблено не було.

При цьому у суді "Русь Єдина" заявила про необхідність застосування строків позовної давності, суддя з цим аргументом погодився. Суд не отримав від прокуратури аргументів про поважні причини пропуску терміну подачі позову, тому відмовив в задоволенні вимог.

Засновником та керівником ПОП "Русь Єдина" є Василь Шевченко, який у 2010 році обирався до Вовчанської райради від "Партії регіонів". Тоді ж депутатом цієї ради був Василь Хайло, який працював завідувачем складу ПОП "Русь Єдина". У 2015 році Хайло став депутатом цієї ради вже від БПП "Солідарність".

На початку 2008 року головою Вовчанської РДА було призначено Віктора Удода, який до того майже рік виконував обов’язки керівника району.

Як відомо, у 2005-2010 роках Харківську ОДА очолював нинішній глава МВС Арсен Авакова.