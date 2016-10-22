35 власників диппаспортів Туреччини попросили притулку у Німеччині

Уряд Німеччини повідомило, що власники 35 дипломатичних паспортів Туреччини після провалу спроби перевороту 15 липня звернулися до офіційного Берліну з проханням про надання притулку.

Про це повідомляє державне турецьке інформагентство Anandolu.

У відповідь на запит депутата від Партії Зелених Німеччини Озджана Мутлу радник глави МВС Німеччини Гюнтер Крингс повідомив, що у Федеральне управління у справах біженців та переселенців звернулися 35 громадян Туреччини, які володіють дипломатичними паспортами. У цю цифру входять також діти і дружини дипломатів.

"Всі звернення уважно вивчаються судовими органами та прокуратурою Німеччини. Рішення будуть прийняті з урахуванням Угоди про реадмісію між Туреччиною і Німеччиною від 13 грудня 1957 року", - додав Крінгс.

Два тижні тому німецькі ЗМІ повідомили, що вісім турецьких дипломатів, які мають зв'язок з організацією Фетуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у підготовці перевороту, звернулися до німецької влади з проханням про притулок. Повідомлялося, що їхні паспорти вже анульовані.

Європейська правда