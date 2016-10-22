35 власників диппаспортів Туреччини попросили притулку у Німеччині

00
0
Субота, 22 жовтня 2016, 18:09

Уряд Німеччини повідомило, що власники 35 дипломатичних паспортів Туреччини після провалу спроби перевороту 15 липня звернулися до офіційного Берліну з проханням про надання притулку.

Про це повідомляє державне турецьке інформагентство Anandolu.

У відповідь на запит депутата від Партії Зелених Німеччини Озджана Мутлу радник глави МВС Німеччини Гюнтер Крингс повідомив, що у Федеральне управління у справах біженців та переселенців звернулися 35 громадян Туреччини, які володіють дипломатичними паспортами. У цю цифру входять також діти і дружини дипломатів.

"Всі звернення уважно вивчаються судовими органами та прокуратурою Німеччини. Рішення будуть прийняті з урахуванням Угоди про реадмісію між Туреччиною і Німеччиною від 13 грудня 1957 року", - додав Крінгс.

Два тижні тому німецькі ЗМІ повідомили, що вісім турецьких дипломатів, які мають зв'язок з організацією Фетуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у підготовці перевороту, звернулися до німецької влади з проханням про притулок. Повідомлялося, що їхні паспорти вже анульовані.

Європейська правда

Теми: Туреччина МЗС Німеччина
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Сирія пригрозила збивати літаки ВПС Туреччини над своєю територією 21 жовтня 2016, 05:52
МЗС просить українців не відвідувати громадські місця в Анкарі 19 жовтня 2016, 11:44
Туреччина візьме участь в операції зі звільнення Мосула від ІДІЛ 19 жовтня 2016, 05:44
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В СЦКК розповіли, як домовляються з росіянами про "тишу" на Донбасі
Сущенку складно отримати статус політв'язня через "державну таємницю"
Сенцова, якого не видали Україні, перевели в штрафний ізолятор
Україна просить Росію передати Чирнія
Усі новини
Мода на поляків

Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору"

Крутознавство

За що Бобу Ділану дали Нобелівську премію та інші посилання тижня