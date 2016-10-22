Штаб: У суботу бойовики стріляли 22 рази

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Субота, 22 жовтня 2016, 18:22

У суботу в районі проведення АТО з боку російсько-окупаційних військ по позиціях Збройних Сил України зафіксовано 12 випадків відкриття вогню.

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на 18:00 22 жовтня.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулось 9 обстрілів.

"В районах Мар’їнки та Гнутового бойовики стріляли з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Широкиного та Талаківки у бік українських підрозділів вели вогонь снайпери, у Павлополі провокації проти сил АТО бойовики здійснили з використанням ствольної артилерії калібру 152 мм та міномети калібру 120 мм", - повідомили у штабі. 

На Луганщині бойовики 1 раз вели вогонь з мінометів калібру 120 мм по силах АТО у Кримському, на Донецькому напрямку окрім мінометів противник двічі відкривав вогонь по Авдіївці з кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Українська правда 

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