У США пред'явили звинувачення затриманому російському хакеру

00
0
Субота, 22 жовтня 2016, 19:02

У США заочно звинуватили 29-річного жителя Москви Євгена Нікуліна, затриманого у Чехії, у хакерській атаці та крадіжці інформації з комп'ютерів компанії LinkedIn та інших компаній. 

Про це 22 лютого повідомляє Німецька хвиля з посиланням на AP.

Федеральне велике журі у Каліфорнії звинувачує Нікуліна у тому, що у 2012 році він відправив "хробака" в комп'ютер одного зі співробітників LinkedIn, вкрав його облікові дані та з їх допомогою отримав доступ до баз компанії.

Схожим чином від Нікуліна постраждали компанії Dropbox і Formspring.

У травні 2016 року LinkedIn визнала, що витік 2012 року призвів до розкриття 100 мільйонів паролів користувачів мережі, що набагато перевищувало попередні оцінки.

"МЗС РФ та посольство у Празі активно працюють з владою Чехії з тим, щоб не допустити екстрадиції російського громадянина до США. Відповідний демарш по дипломатичних каналах був зроблений", - заявила з цього приводу офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

При цьому затримання Нікуліна Захарова назвала "черговим свідченням розгорнутого правоохоронними органами США полюванням за російськими громадянами по всьому світу".

Теми: США Росія хакери
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В МЗС РФ через санкції заявили, що США хочуть "остаточно зруйнувати стосунки" 22 жовтня 2016, 14:25
Трамп скоротив відрив від Клінтон за популярністю серед виборців 22 жовтня 2016, 07:05
Клінтономіка vs Трампономіка 21 жовтня 2016, 14:51
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В СЦКК розповіли, як домовляються з росіянами про "тишу" на Донбасі
Сущенку складно отримати статус політв'язня через "державну таємницю"
Сенцова, якого не видали Україні, перевели в штрафний ізолятор
Україна просить Росію передати Чирнія
Усі новини
Мода на поляків

Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору"

Крутознавство

За що Бобу Ділану дали Нобелівську премію та інші посилання тижня