В СЦКК розповіли, як домовляються з росіянами про "тишу" на Донбасі

Українська сторона СЦКК (Спільний центр контролю за припиненням вогню на Донбасі) може у 50%-70% випадків домовитися з росіянами про припинення обстрілів на лінії розмежування на певний період часу.

Про це в інтерв’ю "Громадському" розповів керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький.

"Я спілкуюся безпосередньо з російським генералом. Він відповідно виходить на ту сторону, я - на керівництво або угрупувань, або антитерористичної операції. Ми домовляємося, в який час, як це краще зробити. У нас є можливість зупиняти вогонь у 50-70% випадків", — зазначив Кременецький.

"За словами російського генерала, він виходить на керівництво збройних формувань (бойовиків самоназваних "ДНР" та "ЛНР"), але фактично він виходить на своїх колег, які під іншими прізвищами там працюють", — наголосив український генерал.