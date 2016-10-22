В СЦКК розповіли, як домовляються з росіянами про "тишу" на Донбасі

00
0
Субота, 22 жовтня 2016, 19:19

Українська сторона СЦКК (Спільний центр контролю за припиненням вогню на Донбасі) може у 50%-70% випадків домовитися з росіянами про припинення обстрілів на лінії розмежування  на певний період часу.

Про це в інтерв’ю "Громадському" розповів керівник української сторони СЦКК Борис Кременецький.

"Я спілкуюся безпосередньо з російським генералом. Він відповідно виходить на ту сторону, я - на керівництво або угрупувань, або антитерористичної операції. Ми домовляємося, в який час, як це краще зробити. У нас є можливість зупиняти вогонь у 50-70% випадків", — зазначив Кременецький.

"За словами російського генерала, він виходить на керівництво збройних формувань (бойовиків самоназваних "ДНР" та "ЛНР"), але фактично він виходить на своїх колег, які під іншими прізвищами там працюють", — наголосив український генерал.

Теми: Донбас Мінські угоди Росія армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Геращенко: Бойовики затримали українця, який приїхав на похорони батьків 22 жовтня 2016, 14:39
Пєсков: Ніякої заміни "Мінських угод" новими документами бути не може 22 жовтня 2016, 14:13
У Путіна заявили, що "нормандська четвірка" не знайшла спільної мови 22 жовтня 2016, 13:08
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В СЦКК розповіли, як домовляються з росіянами про "тишу" на Донбасі
Сущенку складно отримати статус політв'язня через "державну таємницю"
Сенцова, якого не видали Україні, перевели в штрафний ізолятор
Україна просить Росію передати Чирнія
Усі новини
Мода на поляків

Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору"

Крутознавство

За що Бобу Ділану дали Нобелівську премію та інші посилання тижня