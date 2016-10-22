Матіос: Посадовці Нацбюро Інтерполу могли сприяти Януковичу і Ко в уникненні відповідальності

ГПУ і група військової прокуратури, яка розслідує кримінальні провадження на найближчому тижні дасть процесуальну оцінку ймовірної причетності окремих посадових осіб Нацбюро Інтерполу в Україні у співучасті чи сприянні членам злочинної організації Клименка-Курченка, Арбузова і Януковича в уникненні їх від кримінальної відповідальності.

Про це в ефірі телеканалу "112. УКраїна" ввечері 22 жовтня заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"Я про це заявляю офіційно.... Не може бути, коли Україна має "танцювати" від волі трьох-чотирьох осіб і не спромогтися виконати норми оголошення в розшук тих чи інших осіб", - зазначив він.

"Чим динамічніше ми наближаємося до спрямування обвинувальних актів до суду і на заочне засудження представників і членів злочинної організації Януковича, Курченка, Азарова, Арбузова, всіх інших, у т.ч. і Клименка, тим більше витрачається шалений медійний ресурс на створення негативного образу органу розслідування. У нас є достеменні дані, які мають документальне підтвердження, що кошти, які награбовані в Україні, зокрема з боку Клименка, спрямовані через певних людей до багатьох інформаційних агенцій в Україні для забезпечення "місячника дискредитації" Генпрокуратури, зокрема підрозділів, які розслідують справи проти високопосадовців", - заявив Матіос.

За його словами, йдеться про суми близько 20 тис. доларів на місяць.

"Цьому буде дано процесуальну оцінку, оскільки фінансування за рахунок співучасті членів злочинної організації - ст.256 КК - є досить важкою за покаранням", - додав Матіос.

Українська правда