На кінофестивалі у Варшаві влаштували акцію на підтримку Сенцова

00
0
Субота, 22 жовтня 2016, 21:16

На фестивалі українського кіно у Варшаві (Польща) відбулася акція на підтримку українського кінорежисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії.

 
Фото з Facebook Афанасьєва

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook звільнений з російської тюрми політв'язень Геннадій Афанасьєв.

У суботу сестра Сенцова Наталя Каплан повідомила, що його перевели до штрафного ізолятора на 15 діб

21 жовтня Росія відмовилася видати Україні Сенцова, бо вважає його громадянином РФ.

7 квітня Мін'юст України повідомив, що звернувся до Росії з проханням видати Сенцова та інших.

Мін'юст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні чотирьох засуджених, включаючи Сенцова, для подальшого відбування покарання на Батьківщині.

25 серпня 2015 року суд у Ростові-на-Дону (РФ) засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова і Кольченка є сфабрикованою та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. 

Українська правда

Теми: Сенцов
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ має забезпечити постійний доступ консула та представників МКЧХ до Сенцова 22 жовтня 2016, 16:37
Сенцова, якого не видали Україні, перевели в штрафний ізолятор 22 жовтня 2016, 15:36
Сенцова і Кольченка спробують обміняти на росіян - росЗМІ 22 жовтня 2016, 09:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В СЦКК розповіли, як домовляються з росіянами про "тишу" на Донбасі
Сущенку складно отримати статус політв'язня через "державну таємницю"
Сенцова, якого не видали Україні, перевели в штрафний ізолятор
Україна просить Росію передати Чирнія
Усі новини
Космос

Астрономи "намалювали" найдетальнішу карту Чумацького Шляху

Крутознавство

За що Бобу Ділану дали Нобелівську премію та інші посилання тижня