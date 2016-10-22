ДПСУ: На кордоні з Польщею у чергах - понад 300 авто

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Субота, 22 жовтня 2016, 23:21

Перед пунктами  пропуску на кордоні з Польщею у чергах перебувають 310 транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України станом на 22:00 22 жовтня. 

Зокрема, перед ПП "Рава-Руська" на оформлення очікують 100 автомобілів, на ПП "Угринів" - 100, на ПП "Ягодин авто" - 80, на ПП "Краковець" - 30.

На інших пунктах пропуску у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови черг не зафіксовано.

Українська правда 

Теми: авто Польща кордон
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