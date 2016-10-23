В Алеппо поновилися авіанальоти і зіткнення
Авіаудари і бої продовжилися на третій день після припинення вогню в сирійському місті Алеппо.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини, що базується в Лондоні.
Перші сирійські або російські авіаудари по Алеппо з моменту закінчення "гуманітарної паузи", яку російська сторона оголосила в четвер, 20 жовтня, відбулися на ключовий лінії фронту на південному заході міста.
Також активізувалися зіткнення і обстріли на лінії фронту між урядовими і повстанськими військами.
Раніше Росія оголошувала про припинення вогню напередодні кожного дня, коли діяла "гуманітарна пауза", але в суботу такого оголошення не було.
Як повідомлялося, в Алеппо на третій день припинення вогню, оголошеного сирійським режимом і Росією, медична евакуація та доставка допомоги так і не почалася.
Раніше повідомлялося, що "гуманітарну паузу" подовжено до 24 жовтня і може бути пролонговано ще.
Росія оголошувала "гуманітарну паузу" нібито з метою дати час цивільним і повстанцям покинути місто. У той же час сирійські повстанці відмовилися покинути місто, заявивши, що терористів серед них немає, а зброю вони не складуть, поки не впаде режим.
Представник однієї з повстанських груп в місті повідомив агенству, що ніхто так і не покинув місто по так званих коридорах.
"Ніхто не пішов по коридорах. Невелика кількість людей, які намагалися пройти, зіткнулися з обстрілом і не змогли піти", - сказав він.
Сирійські державні ЗМІ звинуватили повстанців у тому, що це вони не випускають цивільних з міста.
Як повідомлялося, за підсумками дводенного саміту ЄС в Брюсселі, Європейська рада рішуче засудила атаки сирійського режиму і його союзників, зокрема Росії, на цивільних осіб в Алеппо і закликала до негайного припинення бойових дій і відновлення справжнього політичного процесу під егідою ООН.
ЄС розглядає можливість застосування всіх доступних варіантів, якщо нинішні атаки триватимуть, але цього разу рішення про санкції проти Росії прийнято не було.
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