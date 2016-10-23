Пєсков: Росія зацікавлена в Україні у міжнародно визнаних кордонах

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Неділя, 23 жовтня 2016, 03:29

Речник російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляє, що Росія зацікавлена в тому, щоб Україна була спокійною і прогнозованою країною у своїх міжнародно визнаних кордонах.

Про це він сказав в програмі "Вести в субботу" на телеканалі "Росія1", повідомляє Радіо Свобода.

"Усі зацікавлені в тому, щоб так чи інакше Мінські домовленості не залишилися порожній папером. А Росія зацікавлена, тому що, як неодноразово говорив президент Путін, ми зацікавлені в стабільній і процвітаючій, дружній, передбачуваній Україні, тому що народи наших двох країн, що б не було, близькі. Росія дійсно зацікавлена в спокійній єдиній Україні", – сказав він.

На уточнююче запитання журналіста: "У міжнародно визнаних кордонах?", Пєсков відповів: "Безумовно. Зацікавлені всі".

Цього тижня в Берліні відбулася зустріч "Нормандської четвірки" – лідерів України, Франції, Німеччини і Росії – на якій обговорювалися шляхи врегулювання ситуації на Донбасі.

Як відомо, у лютому 2014 року невідомі озброєні люди, яких називали "зеленими чоловічками", захопили головні державні установи Автономної Республіки Крим і підняли над будівлями російський прапор. Крім того, "зелені чоловічки", яких також називали "ввічливими людьми", блокували українські військові частини.

16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія заявила про включення Криму до свого складу.

Пізніше президент Росії Володимир Путін зізнався, що "зелені чоловічки" – російські військові.

Теми: Росія Донбас Крим
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