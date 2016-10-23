Ар'єв: ПАРЄ поки не розглядає вигнання Росії

Члени ПАРЄ поки не розглядають вигнання Росії, схиляючись до збереження нинішнього статус-кво.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив глава української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв, пише Ліга.net.

"В принципі, мої колеги поки що розглядають не вигнання Росії з ПАРЄ, а збереження нинішнього статус-кво. А обмежити їх у праві голосувати, у праві брати участь в спостереженні за виборами і обмежити їх участь в керуючих органах асамблеї. Це все дуже логічно" , - зазначив Ар'єв.

Він зазначив, таке компромісне рішення Росію не влаштовує.

"Вони ніколи на компроміси не йдуть. Розумієте, Росія діє за принципом "все або нічого". І в Європі такий підхід просто не сприймається. Тому що там давно вже вважають, що світ далеко не чорно-білий", - сказав Ар'єв.

Разом з тим Ар'єв підкреслив, що в української делегації абсолютно чітка позиція: неможливість зниження рівня санкцій відносно РФ.

10 жовтня, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт наполягав на те, що асамблея повинна зробити все необхідне для повернення в пленарний зал представників Росії, які залишили ПАРЄ через санкції.

Однак на цей момент делегація РФ все ще не бере участі в засіданнях ПАРЄ.

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що російська делегація повернеться до Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) тільки при відновленні всіх її прав, включаючи право голосу.