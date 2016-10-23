У неділю бойовики обстріляли Кримське з мінометів

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Неділя, 23 жовтня 2016, 10:00

З початку дня неділі бойовики обстріляли Кримське з мінометів.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив прес-офіцер сектору "Луганськ" Дмитро Горбунов.

"Сьогодні, 23 жовтня, після опівночі бойовики двічі порушували режим тиші. У районі Кримського окупанти вели прицільний вогонь калібром 82-мм, а під ранок неподалік Новоолександрівки ворог використовував проти українських воїнів стрілецьку зброю", - повідомив прес-офіцер.

Як повідомлялося, 22 жовтня російсько-окупаційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Теми: АТО
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