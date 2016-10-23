На кордоні з Польщею в чергах майже 400 авто

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Неділя, 23 жовтня 2016, 10:23

Перед пунктами пропуску на кордоні з Польщею у чергах перебувають 395 транспортних засобів.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Державної прикордонної служби України станом на 8:00 23 жовтня.

Зокрема, перед ПП "Ягодин авто" очікують 140 автомобілів, "Угринів" - 100, "Устилуг" – 100, "Краковець" – 40, "Рава-Руська" – 15.

На інших пунктах пропуску у напрямку Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови черг не зафіксовано.

Українська правда

Теми: авто Польща кордон
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