У Львові міжміська маршрутка врізалася в дерево, постраждали 13 осіб

13 осіб госпіталізовано в результаті ДТП за участю маршрутного автобуса "Львів-Романів" у Львові.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" начальник відділу комунікацій головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, аварія сталася близько 9.00 неділі по вулиці Зеленій у Львові.

"За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб врізався в дерево і перекинувся", - сказала Добровольська.

Згідно з даними поліції, постраждали водій і 12 пасажирів, серед яких двоє дітей. Всіх постраждалих госпіталізували. Всього в автобусі перебувало близько 20 пасажирів.

Поліція встановлює всі обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).