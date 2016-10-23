У Львові міжміська маршрутка врізалася в дерево, постраждали 13 осіб

1686 переглядів
0
Неділя, 23 жовтня 2016, 11:57

13 осіб госпіталізовано в результаті ДТП за участю маршрутного автобуса "Львів-Романів" у Львові.

Про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" начальник відділу комунікацій головного управління Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, аварія сталася близько 9.00 неділі по вулиці Зеленій у Львові.

"За попередніми даними, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб врізався в дерево і перекинувся", - сказала Добровольська.

Згідно з даними поліції, постраждали водій і 12 пасажирів, серед яких двоє дітей. Всіх постраждалих госпіталізували. Всього в автобусі перебувало близько 20 пасажирів.

Поліція встановлює всі обставини аварії. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Теми: Львів ДТП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Львівщині трьох депутатів міськради затримали за хабарництво 18 жовтня 2016, 02:38
Зубко: зупинку гасіння терикону треба розслідувати 1 жовтня 2016, 14:20
Гройсман вибачився перед львів'янами через Зубка 30 вересня 2016, 20:58
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
АТО: загиблих немає, поранено двох бійців
Бойовики обстріляли селище під Маріуполем
В українському Інтерполі не знають фактів Матіоса, але готові допомагати
АТО: 33 атаки, ворог застосував артилерію під Авдіївкою і Павлополем
Усі новини
Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Стокгольмі

Мода на поляків

Що ми знаємо про нового керівника "Укравтодору"