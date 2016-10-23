Бойовики обстріляли селище під Маріуполем

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Неділя, 23 жовтня 2016, 12:07

У неділю зранку бойовики обстріляли селище Талаківка біля Маріуполя.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, обстріли відбулися близько 9 ранку.

 
Всі фото поліції Донеччини

До поліції Маріуполя надійшло одразу два повідомлення про наслідки обстрілу Талаківки бойовиками.

Один із снарядів розірвався поблизу газової труби по вулиці Суворова, за іншим повідомленням місцевої мешканки, по цій же вулиці горить будинок.

 

На місце події спрямовано слідчо-оперативну групу Кальміуського відділення поліції.

Українська правда

Теми: Маріуполь АТО
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